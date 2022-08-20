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Йоканович прокомментировал стычку Моро и Гагнидзе во время матча со «Спартаком»

Йоканович прокомментировал стычку Моро и Гагнидзе во время матча со «Спартаком»
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после сегодняшней встречи со столичным «Спартаком», в которой его команда выиграла со счётом 1:0, прокомментировал стычку своих игроков во время матча – Николы Моро и Луки Гагнидзе.

«Моро извинился перед Гагнидзе. Команда приняла его извинения. Такие моменты бывают, когда у тебя горячая голова. Но впоследствии несколькими словами можно погасить этот огонь», — передаёт слова Йокановича с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После прошедшей встречи «Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с командой «Пари Нижний Новгород» 27 августа. «Спартак» в этот же день отправится в гости к воронежскому «Факелу».

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