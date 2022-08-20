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Йоканович — о победе над «Спартаком»: горжусь игроками «Динамо»

Йоканович — о победе над «Спартаком»: горжусь игроками «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о победе своей команды над «Спартаком» (1:0) в 6-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Рад за болельщиков, мы выиграли у «Спартака» дома в дерби впервые за 14 лет. Очень горжусь нашими игроками. «Динамо» всё ещё может совершенствоваться как команда, — написал Йоканович в «Твиттере».

54-летний Йоканович возглавил московскую команду в июне 2022 года, заняв вакантное место после ухода Сандро Шварца в немецкую «Герту». В шести матчах чемпионата России «Динамо» набрало 12 очков и идёт на второй строчке турнирной таблицы. В следующем туре команда Йокановича сыграет на выезде с «Пари НН» в Нижнем Новгороде.

Исход московского дерби решил точный удар Константина Тюкавина, ставший единственным в матче.

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