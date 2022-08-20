«Жизнь — лучший драматург». В «Динамо» добавили бумеранг на ролик с ошибкой Умярова

Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на ошибку полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в очном матче команд в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Результативный пас хавбека на форварда Константина Тюкавина принёс «Динамо» победу с минимальным счётом.

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Напомним, в конце мая «Динамо» и «Спартак» разыгрывали Кубок России. На последних минутах матча динамовцы получили право на пенальти, который принялся исполнять Даниил Фомин. Хавбек промахнулся, что позволило «Спартаку» победить. Позднее Умяров признался, что всячески словесно мешал Фомину до исполнения удара, настраивая его на промах.