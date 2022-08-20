«Сельта» — «Реал»: Модрич вывел гостей вперёд потрясающим дальним ударом

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Балаидос» в Виго местная «Сельта» в рамках 2-го тура испанской Ла Лиги играет с действующим чемпионом страны мадридским «Реалом». Стартовый свисток Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 23:00 мск.



На 14-й минуте нападающий гостей Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR. На 23-й форвард Яго Аспас сравнял счёт, также реализовав 11-метровый удар. На 42-й минуте Лука Модрич точным ударом из-за пределов штрафной вновь вывел мадридский клуб вперёд.

Модрич забивает шикарным ударом в девятку. Видеоролик:

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Напомним стартовые составы команд:



«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Алаба, Карвахаль, Камавинга, Модрич, Вальверде, Тчуамени, Винисиус, Бензема.



«Сельта»: Маркесин, Мальо, Айду, Унай, Галан, Тапиа, Бельтран, Оскар, Серви, Пасьенса, Аспас.