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Перес: Каземиро имел полное право решать своё будущее

Перес: Каземиро имел полное право решать своё будущее
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Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о переходе полузащитника Каземиро из мадридского клуба в «Манчестер Юнайтед». Ранее английский клуб официально объявил о договорённости по трансферу.

«Каземиро — легенда «Реала». Он имел полное право решать свою судьбу, он это заслужил. Мы на следующей неделе проведём официальную церемонию, чтобы попрощаться с ним», — сказал Перес в эфире DAZN.

Ранее сообщалось, что за 30-летнего Каземиро «Реал» получит € 60 млн, ещё € 10 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. За «сливочных» у Каземиро в общей сложности 336 матчей, 31 мяч и 29 голевых передач. Вместе с «Реалом» он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и столько же раз — победителем клубного чемпионата мира.

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