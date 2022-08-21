Камбэк в конце встречи и чудеса вратарской реакции. Видеообзор матча «Ростов» — «Сочи»

В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» завершился матч 6-го тура РПЛ. «Ростов» принимал «Сочи». Встреча закончилась со счётом 2:2.
На 28-й минуте хозяева заработали пенальти, но Николай Комличенко не смог переиграть голкипера «Сочи» Дениса Адамова. А на 44-й минуте арбитр назначил 11-метровый удар уже в ворота «Ростова», Кристиан Нобоа свою попытку исполнил точно.
На 69-й минуте Артур Юсупов отличным ударом с угла штрафной отправил мяч в цель и удвоил преимущество своей команды. «Ростову» в концовке удалось отыграть один мяч, это сделал Степан Мельников. А уже в компенсированное время Комличенко после навеса Уткина сравнял счёт. На шестой добавленной минуте «Ростов» заработал ещё один пенальти, его не реализовал Уткин. Адамов дотянулся до мяча и отбил его в штангу.
«Сочи» набрал 10 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 12 очками занимает третье место.
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