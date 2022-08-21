«Реал» впервые с 2018 года стартовал в Примере с двух побед, повторив достижение Лопетеги

Мадридский «Реал» впервые за последние несколько лет продемонстрировал уверенный старт в чемпионате Испании, повторив одно из статистических достижений о котором сообщает OptaJose в «Твиттере».
Как отмечает источник, впервые с сезона-2018/2019 «сливочные» стартовали в Примере с двух побед кряду – над «Альмерией» (2:1) на выезде и над «Сельтой» (4:1) на домашнем поле. В 2018 году, когда последний раз удалось стартовать с аналогичных результатов, команду возглавлял Хулен Лопетеги, под его руководством были обыграны «Хетафе» (2:0) и «Жирона» (4:1).
В следующем туре чемпионата Испании соперником «Реала» станет «Эспаньол». Матч пройдёт в воскресенье, 28 августа. Начало – 23:00 мск.
Вальверде доводит счёт матча с «Сельтой» до разгромного.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 21 августа 2022
-
01:39
-
01:28
-
01:18
-
01:04
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:31
-
00:27
-
00:26
-
00:17
-
00:17
-
00:10
-
00:06
-
00:01
- 20 августа 2022
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:43
-
23:35
-
23:29
-
23:25
-
23:19
-
23:14
-
23:12
-
22:54
-
22:53
-
22:47
-
22:46
-
22:37
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:23
-
22:12