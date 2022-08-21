«Реал» впервые с 2018 года стартовал в Примере с двух побед, повторив достижение Лопетеги

Мадридский «Реал» впервые за последние несколько лет продемонстрировал уверенный старт в чемпионате Испании, повторив одно из статистических достижений о котором сообщает OptaJose в «Твиттере».



Как отмечает источник, впервые с сезона-2018/2019 «сливочные» стартовали в Примере с двух побед кряду – над «Альмерией» (2:1) на выезде и над «Сельтой» (4:1) на домашнем поле. В 2018 году, когда последний раз удалось стартовать с аналогичных результатов, команду возглавлял Хулен Лопетеги, под его руководством были обыграны «Хетафе» (2:0) и «Жирона» (4:1).

В следующем туре чемпионата Испании соперником «Реала» станет «Эспаньол». Матч пройдёт в воскресенье, 28 августа. Начало – 23:00 мск.

Вальверде доводит счёт матча с «Сельтой» до разгромного.

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