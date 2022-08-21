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«Сельта» — «Реал» 1:4, результат матча 2-го тура чемпионата Испании 21 августа 2022 года

«Реал» разгромил «Сельту» в матче 2-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 20 августа, на стадионе «Балаидос» в Виго местная «Сельта» в рамках 2-го тура испанской Ла Лиги играла с действующим чемпионом страны мадридским «Реалом». Встреча закончилась разгромной победой гостевой команды со счётом 4:1.

На 14-й минуте нападающий гостей Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR.

Бензема уверенно реализует пенальти. Видеоролик:

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На 23-й форвард Яго Аспас сравнял счёт, также реализовав 11-метровый удар.

Аспас точен с пенальти. Видеоролик:

На 42-й минуте Лука Модрич точным ударом из-за пределов штрафной вновь вывел мадридский клуб вперёд.

Модрич забивает шикарным ударом в девятку. Видеоролик:

На 56-й Винисиус Жуниор забил третий мяч «Реала».

Винисиус реализует умную передачу Модрича. Видеоролик:

Спустя 10 минут отличился Федерико Вальверде, доведя счёт в матче до крупного — 4:1.

Вальверде доводит счет до разгромного. Видеоролик:

Испания - Примера. 2-й тур
20 августа 2022, суббота. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Бензема – 14' (пен)   1:1 Аспас – 23' (пен)   1:2 Модрич – 41'   1:3 Винисиус Жуниор – 56'   1:4 Вальверде – 66'
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