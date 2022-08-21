«Реал» разгромил «Сельту» в матче 2-го тура Ла Лиги

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Балаидос» в Виго местная «Сельта» в рамках 2-го тура испанской Ла Лиги играла с действующим чемпионом страны мадридским «Реалом». Встреча закончилась разгромной победой гостевой команды со счётом 4:1.



На 14-й минуте нападающий гостей Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR.

Бензема уверенно реализует пенальти. Видеоролик:

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На 23-й форвард Яго Аспас сравнял счёт, также реализовав 11-метровый удар.

Аспас точен с пенальти. Видеоролик:

На 42-й минуте Лука Модрич точным ударом из-за пределов штрафной вновь вывел мадридский клуб вперёд.

Модрич забивает шикарным ударом в девятку. Видеоролик:

На 56-й Винисиус Жуниор забил третий мяч «Реала».

Винисиус реализует умную передачу Модрича. Видеоролик:

Спустя 10 минут отличился Федерико Вальверде, доведя счёт в матче до крупного — 4:1.

Вальверде доводит счет до разгромного. Видеоролик: