«Реал» разгромил «Сельту» в матче 2-го тура Ла Лиги

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Балаидос» в Виго местная «Сельта» в рамках 2-го тура испанской Ла Лиги играла с действующим чемпионом страны мадридским «Реалом». Встреча закончилась разгромной победой гостевой команды со счётом 4:1.
На 14-й минуте нападающий гостей Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR.
Бензема уверенно реализует пенальти. Видеоролик:
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На 23-й форвард Яго Аспас сравнял счёт, также реализовав 11-метровый удар.
Аспас точен с пенальти. Видеоролик:
На 42-й минуте Лука Модрич точным ударом из-за пределов штрафной вновь вывел мадридский клуб вперёд.
Модрич забивает шикарным ударом в девятку. Видеоролик:
На 56-й Винисиус Жуниор забил третий мяч «Реала».
Винисиус реализует умную передачу Модрича. Видеоролик:
Спустя 10 минут отличился Федерико Вальверде, доведя счёт в матче до крупного — 4:1.
Вальверде доводит счет до разгромного. Видеоролик:
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