Футболист «Динамо» Гагнидзе: победа над «Спартаком» — прекрасно. Фернандес — топ-игрок!

Полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе поделился впечатлениями от победы в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 со «Спартаком» (1:0).
«Чувствую себя прекрасно после победы над «Спартаком». Как мне Роберто Фернандес? Это просто топовый игрок!» — передаёт слова Гагнидзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
На 26-й минуте мяч срезался с ноги Наиля Умярова и попал точно к Константину Тюкавину, который сблизился со штрафной площадью и реализовал выход один на один с Александром Селиховым. На 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Динамо» Николо Моро за фол на Квинси Промесе.
Московское «Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.
- 21 августа 2022
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