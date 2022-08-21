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Защитник «Ахмата» Семёнов рассказал о своём восстановлении после травмы

Защитник «Ахмата» Семёнов рассказал о своём восстановлении после травмы
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Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов в преддверии матча шестого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с ЦСКА рассказал о ходе восстановления после травмы.

«Как самочувствие? Всё в порядке, лечусь. Буду ли готов к следующему матчу? Не знаю, вряд ли», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, в июне текущего года Семёнов продлил контракт с «Ахматом» на два года. Футболист выступает за грозненскую команду с 2014 года.

Матч шестого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 21 августа, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».

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