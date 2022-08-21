ЦСКА объявил об изменении в стартовом составе на матч с «Ахматом»

Московский ЦСКА в клубном телеграм-канале объявил об изменении своего стартового состава на матч 6-го тура РПЛ с «Ахматом». Вместо Константина Кучаева на поле с первых минут выйдет Иван Обляков.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гаич, Чалов.
Напомним, встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».
ЦСКА набрал 10 очков в пяти первых турах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (8) — на восьмой строчке. Лидером соревнований является московский «Спартак» (13), однако «Зенит» может опередить красно-белых в случае победы над «Торпедо».
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