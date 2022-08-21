В ЦСКА назвали технической ошибкой появление Кучаева в протоколе на матч с «Ахматом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что присутствие полузащитника Константина Кучаева в протоколе на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:2, идёт второй тайм) является технической ошибкой.

«Кучаев отсутствует в протоколе на матч. Видимо, это техническая ошибка сайта РПЛ», — сообщил Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Кучаев попал в стартовый состав армейцев, однако получил повреждение перед встречей и был заменён. Вместо Кучаева на поле вышел хавбек Иван Обляков. Заменённый футболист должен быть исключён из заявки, однако, по данным сайта Российской Премьер-Лиги, Кучаев был включён в список запасных. При неверной замене ЦСКА может грозить техническое поражение в матче с «Ахматом».