Федотов объяснил, почему Набабкин выходит в стартовом составе ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал появление в стартовом составе команды на матч 6-го тура РПЛ с «Ахматом» защитника Кирилла Набабкина. Он забил один из мячей и помог своей команде одержать победу со счётом 4:2.



«Отношение Набабкина к себе, тренировкам и игре позволяет выходить в старте. Кроется в этом всё. Кирилл — командный игрок, профессионал своего дела», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В первом тайме ЦСКА забил три мяча за шесть минут — в период с 29-й по 35-ю минуту голами отметились Фёдор Чалов, Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль. Однако «Ахмат» не расклеился, и уже на 40-й минуте Мохамед Конате отыграл один мяч. На 58-й минуте Бернард Бериша сократил отставание грозненцев до одного гола (2:3). Но финальное слово в матче осталось за армейцами: на 78-й минуте ворота соперника поразил Хесус Медина. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную победу ЦСКА.