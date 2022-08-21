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Набабкин в полёте забивал гол, Ёлка выступала на поле. Лучшие фото победы ЦСКА

Набабкин в полёте забивал гол, Ёлка выступала на поле. Лучшие фото победы ЦСКА
Ёлка
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21 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА принимал грозненский «Ахмат». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу армейской команды. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. В другом матче 6-го тура «Химки» принимали «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал появление в стартовом составе команды на матч 6-го тура РПЛ с «Ахматом» защитника Кирилла Набабкина. Он забил один из мячей и помог своей команде одержать победу.

«Отношение Набабкина к себе, тренировкам и игре позволяет выходить в старте. Кроется в этом всё. Кирилл — командный игрок, профессионал своего дела», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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