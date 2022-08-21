Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» побила рекорд Бундеслиги по разнице мячей после стартовых трёх туров чемпионата

«Бавария» побила рекорд Бундеслиги по разнице мячей после стартовых трёх туров чемпионата
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» побила рекорд за всю историю Бундеслиги по разнице забитых и пропущенных мячей после стартовых трёх туров чемпионата, сообщает статистический портал Opta. Немецкий клуб сумел забить 15 голов и пропустить лишь один мяч в трёх играх.

Исторического события удалось достичь благодаря разгромной победе в выездном матче 3-го тура Бундеслиги с «Бохумом», где мюнхенцы переиграли соперника со счётом 7:0. Ранее «Бавария» была сильнее обладателя Лиги Европы прошлого сезона «Айнтрахта» (6:1), а также дома уверенно переиграла «Вольфсбург» (2:0).

Сейчас «Бавария» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата – у команды девять очков. На второй и третьей строчке расположились мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Унион» – у обеих команд в активе по семь очков.

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом

Новость по теме
Защитник «Баварии» Ньянзу стал игроком «Севильи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022