«Бавария» побила рекорд Бундеслиги по разнице мячей после стартовых трёх туров чемпионата

Мюнхенская «Бавария» побила рекорд за всю историю Бундеслиги по разнице забитых и пропущенных мячей после стартовых трёх туров чемпионата, сообщает статистический портал Opta. Немецкий клуб сумел забить 15 голов и пропустить лишь один мяч в трёх играх.
Исторического события удалось достичь благодаря разгромной победе в выездном матче 3-го тура Бундеслиги с «Бохумом», где мюнхенцы переиграли соперника со счётом 7:0. Ранее «Бавария» была сильнее обладателя Лиги Европы прошлого сезона «Айнтрахта» (6:1), а также дома уверенно переиграла «Вольфсбург» (2:0).
Сейчас «Бавария» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата – у команды девять очков. На второй и третьей строчке расположились мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Унион» – у обеих команд в активе по семь очков.
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