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Тотальное доминирование и ряд опасных моментов — в видеообзоре матча «Зенит» — «Торпедо»

Тотальное доминирование и ряд опасных моментов — в видеообзоре матча «Зенит» — «Торпедо»
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Сегодня, 21 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). На своём поле действующий чемпион России «Зенит» играл с «Торпедо», вернувшимся в элитный дивизион страны. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 2:0.

Первый гол в матче на 84-й минуте забил нападающий Иван Сергеев. Спустя несколько минут точку в игре поставил бразилец Малком.

«Зенит» набрал 12 очков и по итогам шести матчей занимает первую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком остаётся на 15-й позиции.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Помогали ему Владислав Назаров (Невинномысск) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервным судьёй был Иван Сараев (Санкт-Петербург), арбитром VAR — Евгений Кукуляк (Калуга), его ассистентом — Валерий Данченко (Уфа).

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