Дебютный гол Коряна принёс «Алании» победу в матче с «Кубанью»

В Краснодаре на стадионе «Кубань» состоялся матч 6-го тура Мелбет Первой лиги. «Кубань» принимала «Аланию». Встреча закончилась победой владикавказцев со счётом 2:1. На 18-й минуте Абу-Саид Эльдарушев с передачи Артура Галояна открыл счёт. Вскоре хозяева заработали пенальти, но не смогли его реализовать. Тем не менее на 52-й минуте Артём Архипов восстановил равновесие в счёте.



Победу «Алании» в итоге принёс Аршак Корян, который перешёл в команду на правах аренды из «Химок». Он забил на 82-й минуте, отличившись в дебютном матче.



«Алания» набрала 14 очков, владикавказцы занимают второе место в турнирной таблице. «Кубань» с семью очками располагается на 11-м месте.



В следующем туре «Алания» будет принимать «Волгу», а «Кубань» сыграет с «Велесом».

В другой встрече 6-го тура тульский «Арсенал» не смог в гостях обыграть «Родину». Матч закончился со счётом 1:1.