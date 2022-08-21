Дебютный гол Коряна принёс «Алании» победу в матче с «Кубанью»

В Краснодаре на стадионе «Кубань» состоялся матч 6-го тура Мелбет Первой лиги. «Кубань» принимала «Аланию». Встреча закончилась победой владикавказцев со счётом 2:1. На 18-й минуте Абу-Саид Эльдарушев с передачи Артура Галояна открыл счёт. Вскоре хозяева заработали пенальти, но не смогли его реализовать. Тем не менее на 52-й минуте Артём Архипов восстановил равновесие в счёте.
Победу «Алании» в итоге принёс Аршак Корян, который перешёл в команду на правах аренды из «Химок». Он забил на 82-й минуте, отличившись в дебютном матче.
«Алания» набрала 14 очков, владикавказцы занимают второе место в турнирной таблице. «Кубань» с семью очками располагается на 11-м месте.
В следующем туре «Алания» будет принимать «Волгу», а «Кубань» сыграет с «Велесом».
В другой встрече 6-го тура тульский «Арсенал» не смог в гостях обыграть «Родину». Матч закончился со счётом 1:1.
- 21 августа 2022
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