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Дебютный гол Коряна принёс «Алании» победу в матче с «Кубанью»

Дебютный гол Коряна принёс «Алании» победу в матче с «Кубанью»
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В Краснодаре на стадионе «Кубань» состоялся матч 6-го тура Мелбет Первой лиги. «Кубань» принимала «Аланию». Встреча закончилась победой владикавказцев со счётом 2:1. На 18-й минуте Абу-Саид Эльдарушев с передачи Артура Галояна открыл счёт. Вскоре хозяева заработали пенальти, но не смогли его реализовать. Тем не менее на 52-й минуте Артём Архипов восстановил равновесие в счёте.

Победу «Алании» в итоге принёс Аршак Корян, который перешёл в команду на правах аренды из «Химок». Он забил на 82-й минуте, отличившись в дебютном матче.

«Алания» набрала 14 очков, владикавказцы занимают второе место в турнирной таблице. «Кубань» с семью очками располагается на 11-м месте.

В следующем туре «Алания» будет принимать «Волгу», а «Кубань» сыграет с «Велесом».
В другой встрече 6-го тура тульский «Арсенал» не смог в гостях обыграть «Родину». Матч закончился со счётом 1:1.

Россия - Мелбет Первая лига. 6-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Арсенал
Тула
1:0 Гордюшенко – 55'   1:1 Луценко – 69'
Удаления: Мальцев – 72' / нет
Россия - Мелбет Первая лига. 6-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
1 : 2
Алания
Владикавказ
0:1 Эльдарушев – 18'   1:1 Архипов – 52'   1:2 Корян – 82'
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