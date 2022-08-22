Медина объяснил, почему ЦСКА показывает хорошие результаты под руководством Федотова
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером команды Владимиром Федотовым, который возглавил армейцев перед началом нынешнего сезона, сменив на этом посту Алексея Березуцкого.
«Федотов — отличный тренер. Постоянно старается улучшить нас. Он делает всё для нас. С ним мы чувствуем себя уверенно. Наши успехи связаны с этим.
Почему пропустили два? «Ахмат» же тоже был на поле, они искали гол, мы чуть потеряли контроль над игрой. Но, как только мы забили, мы контролировали игру, смогли прибавить», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Накануне, 21 августа ЦСКА обыграл «Ахмат» со счётом 4:2 в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
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