Медина объяснил, почему ЦСКА показывает хорошие результаты под руководством Федотова

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером команды Владимиром Федотовым, который возглавил армейцев перед началом нынешнего сезона, сменив на этом посту Алексея Березуцкого.

«Федотов — отличный тренер. Постоянно старается улучшить нас. Он делает всё для нас. С ним мы чувствуем себя уверенно. Наши успехи связаны с этим.



Почему пропустили два? «Ахмат» же тоже был на поле, они искали гол, мы чуть потеряли контроль над игрой. Но, как только мы забили, мы контролировали игру, смогли прибавить», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Накануне, 21 августа ЦСКА обыграл «Ахмат» со счётом 4:2 в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.