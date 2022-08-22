Переговоры «Астон Виллы» и «Уотфорда» по Сарру приостановились

Переговоры между «Астон Виллой» и «Уотфордом» по переходу вингера Исмаилы Сарра приостановились. Об этом сообщает британское издание The Athletic.



По сведениям английских журналистов, ранее клубы успешно продвигались в обсуждении цены за игрока. «Львы» предложили за Сарра сумму около € 30 млн плюс возможные бонусы, но теперь переход находится в подвешенном состоянии. За ситуацией следит лондонский «Кристал Пэлас», который также проявляет интерес к сенегальскому футболисту.



В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Исмаила Сарр провёл 22 игры за «Уотфорд». На счету сенегальца пять голов и две голевые передачи. По итогам сезона «Уотфорд» занял 19-е место и вылетел в Чемпионшип. За три проведённых в текущем розыгрыше матча турнира Сарр успел забить один гол и отдать одну голевую передачу.

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