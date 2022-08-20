«Астон Вилла» перехватила вингера Сарра у «Ньюкасла» и «Лидса»

Бирмингемская «Астон Вилла» перехватила вингера «Уотфорда» Исмаилу Сарра у «Ньюкасла» и «Лидса». Как сообщает итальянский журналист на своей странице в социальных сетях, «львы» смогли перебить предложения других команд и предложили за игрока около € 30 млн.



По сведениям инсайдера, «Астон Вилла» уже успела согласовать с сенегальским футболистом условия личного контракта, который будет действовать до лета 2027 года. Напомним, ранее появилась информация, что стан «Уотфорда» покинет нападающий Эммануэль Деннис.



В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Исмаила Сарр провёл 22 игры за «Уотфорд». На счету сенегальца пять голов и две голевые передачи. По итогам сезона «Уотфорд» занял 19-е место и вылетел в Чемпионшип. За три проведённых в текущем розыгрыше матча турнира Сарр успел забить один гол и отдать одну голевую передачу.

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