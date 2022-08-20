«Астон Вилла» перехватила вингера Сарра у «Ньюкасла» и «Лидса»

Бирмингемская «Астон Вилла» перехватила вингера «Уотфорда» Исмаилу Сарра у «Ньюкасла» и «Лидса». Как сообщает итальянский журналист на своей странице в социальных сетях, «львы» смогли перебить предложения других команд и предложили за игрока около € 30 млн.
По сведениям инсайдера, «Астон Вилла» уже успела согласовать с сенегальским футболистом условия личного контракта, который будет действовать до лета 2027 года. Напомним, ранее появилась информация, что стан «Уотфорда» покинет нападающий Эммануэль Деннис.
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Исмаила Сарр провёл 22 игры за «Уотфорд». На счету сенегальца пять голов и две голевые передачи. По итогам сезона «Уотфорд» занял 19-е место и вылетел в Чемпионшип. За три проведённых в текущем розыгрыше матча турнира Сарр успел забить один гол и отдать одну голевую передачу.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 20 августа 2022
-
22:54
-
22:53
-
22:47
-
22:46
-
22:37
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:23
-
22:12
-
22:01
-
21:54
-
21:40
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:25
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
21:06
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:50
-
20:49
-
20:48
-
20:48
-
20:42
-
20:42
-
20:38
-
20:34
-
20:33
-
20:31