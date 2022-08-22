Левандовски вошёл в историю «Барселоны» благодаря дублю в день рождения

34-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился весьма необычным статистическим достижением благодаря дублю в выездном матче второго тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (4:1). Об этом сообщает MisterChip в «Твиттере».
Как отмечает источник, Левандовски стал лишь третьим игроком в истории «Барселоны», которому удалось оформить дубль в матче чемпионата Испании свой день рождения. Последним, кому покорялось аналогичное достижение был бразилец Роналдо и было это 26 лет назад – 22 сентября 1996 года в матче с тем же «Реалом Сосьедад». Первооткрывателем же в составе каталонцев стал Хулио Салинас, оформивший дубль в ворота «Эльче» в 1988 году.
Первый гол Левандовски в матче с «Реал Сосьедад».
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Второй гол Левандовски в матче с «Реал Сосьедад».
Накануне, 21 августа, Левандовски отметил свой 34-й день рождения, а «Барселона» благодаря его дублю одержала первую победу в сезоне в чемпионате Испании.
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