Левандовски вошёл в историю «Барселоны» благодаря дублю в день рождения

34-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился весьма необычным статистическим достижением благодаря дублю в выездном матче второго тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (4:1). Об этом сообщает MisterChip в «Твиттере».

Как отмечает источник, Левандовски стал лишь третьим игроком в истории «Барселоны», которому удалось оформить дубль в матче чемпионата Испании свой день рождения. Последним, кому покорялось аналогичное достижение был бразилец Роналдо и было это 26 лет назад – 22 сентября 1996 года в матче с тем же «Реалом Сосьедад». Первооткрывателем же в составе каталонцев стал Хулио Салинас, оформивший дубль в ворота «Эльче» в 1988 году.

Первый гол Левандовски в матче с «Реал Сосьедад».

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.



Второй гол Левандовски в матче с «Реал Сосьедад».

Накануне, 21 августа, Левандовски отметил свой 34-й день рождения, а «Барселона» благодаря его дублю одержала первую победу в сезоне в чемпионате Испании.