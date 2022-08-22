Тен Хаг назвал причины провального старта «Манчестер Юнайтед»

52-летний нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии встречи третьего тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» выразил мнение о причинах двух кряду поражений на старте турнира.

«У нас была хорошая предсезонная подготовка. Затем Антони Марсьяль получил травму, Роналду был не в форме, при этом мы так и не приобрели полузащитника на позицию «шестёрки». В первой игре у нас было в старте два центральных защитника, которые не играли вместе, а также вратарь, проведший не лучший период карьеры. Так что есть чёткие причины, почему, но я знаю, что мы это исправим, а также что результаты будут лучше. Это проявлялось уже в предсезонке. Её мы провели довольно хорошо, но первые две игры в чемпионате были недостаточно хороши, это очевидно», — цитирует тен Хага Mirror.

Напомним, уже в понедельник, 22 августа, «Ливерпуль» проведёт выездной матч третьего тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». Начало – 22:00 мск.