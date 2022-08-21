Каземиро успешно прошёл медосмотр перед переходом в «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Реала» Каземиро прошёл медосмотр перед подписанием контракта с «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, бразильский футболист ждёт, когда получит рабочую визу. После этого его переход будет официально завершён.
Предполагается, что он начнёт тренироваться с командой уже на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что за 30-летнего Каземиро «Реал» получит € 60 млн, ещё € 10 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. За «сливочных» у Каземиро в общей сложности 336 матчей, 31 мяч и 29 голевых передач. Вместе с «Реалом» он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и столько же раз — победителем клубного чемпионата мира.
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