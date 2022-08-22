Михаил Мудрик может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале»

Полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик может перейти в лондонский «Арсенал», сообщает Media Foot.

По сведениям источника, английский клуб заинтересован в усилении атакующей линии и одним из кандидатов на трансфер является украинский футболист.

«Арсенал» ещё не направлял официального предложения «Шахтёру», однако уже изучает возможность подписания игрока. Ещё одним кандидатом на усиление является полузащитник «Лиона» Лукас Пакета.

Ранее сообщалось о том, что Мудриком интересовались немецкий «Байер» и английский «Брентфорд».

21-летний Михаил Мудрик является воспитанником «Шахтёра». За свою карьеру он сыграл за основную команду 48 матчей, в которых забил два гола и отдал 11 результативных передач.

Его контракт с «Шахтёром» рассчитан до декабря 2026 года. Порталом Transfermarkt футболист оценивается в € 9 млн.

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