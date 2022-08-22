Защитник ЦСКА Гайич прокомментировал победу в матче с «Ахматом»

Футболист московского ЦСКА Милан Гайич поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» (4:2) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«После того как мы забили «Ахмату» третий гол, почему-то перестали делать то, что были должны. В концовке первого тайма ЦСКА немного потерял нить игры. Но «Ахмат» — хорошая команда, которая накажет при первой же возможности. Нужно быть сконцентрированными весь матч, чтобы не давать сопернику шансов вернуться в игру. При счёте 3:0 всё было в наших руках. Как только мы потеряли концентрацию, получили гол в наши ворота, а во втором тайме — ещё один.
В перерыве Федотов всегда старается нас мотивировать, донести, какую игру хочет видеть. Хорошо, что потом мы сами успокоились, нашли игру, забили четвёртый и завершили матч победой. Даже когда у нас большое преимущество в счёте, важно оставаться в игре и показывать хороший футбол до конца», — сказал Гайич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Фанаты ЦСКА на тренировке команды на стадионе «Октябрь». Видеоролик:
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