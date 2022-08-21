ЦСКА прибил «Ахмат» за шесть минут. Вратарь этого не выдержал

После поражения от «Зенита» встреча с «Ахматом» представлялась заведомо непростой для ЦСКА. Грозненский клуб, в отличие от команды Владимира Федотова, взял очко в матче с действующим чемпионом России, хоть и не забил. ЦСКА же уступил в Санкт-Петербурге 1:2, а на разминке перед началом матча с «Ахматом» потерял из-за травмы Константина Кучаева, на счету которого два гола в этом сезоне.

На игре ЦСКА эта неприятность не сказалась. Рвению армейцев не было предела, и к середине первого тайма они создали три опасных момента: срезка мяча в свои ворота Александром Трошечкиным, удар Хесуса Медины после отличного розыгрыша и плотный выстрел Мойзеса.

ЦСКА удалось пробить Гиорги Шелию на 29-й минуте. Фёдор Чалов остался неприкрытым в чужой штрафной и после подачи с углового Хесуса Медины забил четвёртый гол в сезоне – 1:0.

Пока Андрей Талалаев объяснял Артёму Тимофееву, как правильно обороняться, «Ахмат» пропустил второй мяч. На несколько секунд в обороне грозненской команды образовалась дыра, и на позиции центрфорварда возник Кирилл Набабкин. Ветеран ЦСКА мощно пробил в касание после искусной длинной передачи Игоря Акинфеева и точной скидки Игоря Дивеева.

Через две минуты Хорхе Карраскаль вынес «Ахмату» приговор, забив третий гол за шесть минут. ЦСКА съел «Ахмат» под прессингом, Максим Мухин разогнал атаку, и колумбийский полузащитник нанёс такой сокрушительный удар по воротам Гиорги Шелии. В перерыве последнего заменил Михаил Опарин.

«Ахмат» в первом тайме нанёс всего два удара, но один из них оказался точным – на 41-й минуте Мохамед Конате бросил вызов Артуру Юсупову в борьбе за лучший гол тура.

Во втором тайме главный тренер «Ахмата» показал мастер-класс по заменам. На 56-й минуте Бернард Бериша и Иван Олейников вышли на поле, а через две минуты организовали второй гол «Ахмата»: россиянин ассистировал, албанец забил.

Интригу в матче ударом из-за штрафной поставил Хесус Медина – 4:2.

В концовке состоялось два возвращения. Адольфо Гайч и Бруно Фукс впервые в сезоне появились на поле. И оба имели возможность в конце встречи забить! Форвард пробил мимо створа из-за пределов штрафной, а защитник промахнулся из вратарской.

«Ахмат» мог получить пенальти в добавленное время ко второму тайму, но Сергей Карасёв, посмотрев повтор, принял решение в пользу ЦСКА. Итог – 4:2. ЦСКА догнал «Спартак» в турнирной таблице по очкам, но уступает по разнице мячей. «Ахмат» после 6-го тура рискует опуститься во вторую половину таблицы.

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с «Ростовом», а грозненцы примут «Крылья Советов», которые не побеждали уже пять матчей подряд.