Хавбек ЦСКА Ермаков: хочу закрепиться в старте. Дадим «Зениту» бой за титул
Поделиться
Футболист ЦСКА Никита Ермаков заявил о желании закрепиться в стартовом составе армейцев. Также 19-летний хавбек заявил о готовности конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство.
«Личные цели на сезон? Хочется закрепиться в стартовом составе, быть в команде. Конечно, у ЦСКА высокие амбиции, пришёл новый тренерский штаб, новые игроки. Мы очень рассчитываем на этот сезон и покажем свой максимум. Дадим ли бой «Зениту» в борьбе за чемпионство? Конечно!» — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
После шести туров «Зенит» с 14 очками занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 первое место. ЦСКА (13) — на втором месте. Столько же очков у московского «Спартака» (13).
Комментарии
- 22 августа 2022
-
11:34
-
11:25
-
11:18
-
11:08
-
11:02
-
10:57
-
10:55
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:28
-
10:20
-
10:18
-
10:12
-
10:10
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:40
-
09:34
-
09:28
-
09:27
-
09:20
-
09:02
-
08:45
-
08:30
-
07:45
-
07:35
-
07:10
-
06:58
-
06:44
-
05:58
-
05:41
-
05:24
-
04:55
Партнерский контент