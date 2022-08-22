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Хавбек ЦСКА Ермаков: хочу закрепиться в старте. Дадим «Зениту» бой за титул

Хавбек ЦСКА Ермаков: хочу закрепиться в старте. Дадим «Зениту» бой за титул
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Футболист ЦСКА Никита Ермаков заявил о желании закрепиться в стартовом составе армейцев. Также 19-летний хавбек заявил о готовности конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство.

«Личные цели на сезон? Хочется закрепиться в стартовом составе, быть в команде. Конечно, у ЦСКА высокие амбиции, пришёл новый тренерский штаб, новые игроки. Мы очень рассчитываем на этот сезон и покажем свой максимум. Дадим ли бой «Зениту» в борьбе за чемпионство? Конечно!» — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

После шести туров «Зенит» с 14 очками занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 первое место. ЦСКА (13) — на втором месте. Столько же очков у московского «Спартака» (13).

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