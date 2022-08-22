Станислав Черчесов отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента «Спартака»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака». Ранее сообщалось, что «Лукойл» приобрёл 100% акций «Спартака». В связи с этим Федун отходит от управления клубом.
«Спартаку» очень повезло в том, что под руководством Леонида Федуна клуб практически не знал финансовых проблем и мог спокойно планировать свою деятельность и эффективно развиваться. Красавец-стадион, академия – это актив на годы для будущего поколения красно-белых. Понятно, что болельщики всегда ждали и будут ждать от клуба максимальных результатов, но здесь уже многое зависело не только от руководства, но и от тренеров и футболистов.
Со своей стороны, могу подчеркнуть, что мы всегда были и, надеюсь, будем открытыми в общении независимо от того, какую позицию занимаем в том или ином вопросе. А поддержка Леонида Арнольдовича мне как тренеру национальной сборной России и вовсе стоит дорогого. Пожелаю Федуну и его семье удачи. Нет никаких сомнений в том, что он всегда будет оставаться верным поклонником «Спартака», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 22 августа 2022
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