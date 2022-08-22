Созин: Федун 18 лет руководил главной командой России! Нельзя говорить о нём плохо

Известный футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал отношение болельщиков «Спартака» к бывшему владельцу клуба Леониду Федуну.

«Хочется попросить болельщиков не поливать Федуна грязью. У «Спартака» сегодня один из лучших стадионов в России, одна из лучших академий, недавно взяли кубок. Нельзя плохо говорить о человеке, который руководил главной командой страны. Причём 18 лет! Болельщики ещё будут вспоминать о нём добрым словом», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

За то время, пока Федун руководил командой, «Спартак» один раз стал чемпионом России, шесть раз становился серебряным призёром Российской Премьер-Лиги и один раз завоевал в этом турнире бронзу. Также красно-белые по одному разу завоевали Кубок и Суперкубок России. Всего за 18 лет и 4 месяца президентства Леонида Федуна «Спартак» выиграл три трофея.