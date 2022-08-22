Созин: Федун 18 лет руководил главной командой России! Нельзя говорить о нём плохо

Известный футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал отношение болельщиков «Спартака» к бывшему владельцу клуба Леониду Федуну.
«Хочется попросить болельщиков не поливать Федуна грязью. У «Спартака» сегодня один из лучших стадионов в России, одна из лучших академий, недавно взяли кубок. Нельзя плохо говорить о человеке, который руководил главной командой страны. Причём 18 лет! Болельщики ещё будут вспоминать о нём добрым словом», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
За то время, пока Федун руководил командой, «Спартак» один раз стал чемпионом России, шесть раз становился серебряным призёром Российской Премьер-Лиги и один раз завоевал в этом турнире бронзу. Также красно-белые по одному разу завоевали Кубок и Суперкубок России. Всего за 18 лет и 4 месяца президентства Леонида Федуна «Спартак» выиграл три трофея.
- 22 августа 2022
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:20
-
17:19
-
17:12
-
16:50
-
16:46
-
16:39
-
16:25
-
16:24
-
16:10
-
16:09
-
16:00
-
16:00
-
15:42
-
15:32
-
15:21
-
15:20
-
15:11
-
15:02
-
14:58
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:40
-
13:28
-
13:25
-
13:21
-
13:15
-
13:14