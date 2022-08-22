Созин: эпоха Федуна для «Спартака» — как эпоха Старостина. Он навсегда вошёл в историю

Известный футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента московского «Спартака».

«Ухода Федуна ожидали все, это особо не скрывалось. Лично я его не знал, но можно сказать смело – эпоха Федуна для «Спартака» – как эпоха Старостина. У нас очень мало людей, которые вкладывают столько личных средств, эмоций и времени в футбольные клубы. Он навсегда вошёл в историю российского футбола», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В нынешнем сезоне красно-белые набрали 13 очков в шести матчах и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Федун владел контрольным пакетом акций «Спартака» с 2004 года. Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций клуба, после чего Федун покинул пост президента команды.