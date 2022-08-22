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Леонид Федун покинет исполком РФС

Леонид Федун покинет исполком РФС
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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун покинет исполком РФС. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Федун не может больше состоять в исполкоме РФС. На следующей конференции произойдут довыборы другого кандидата», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций «Спартака», после чего Федун покинул пост президента команды. За время его руководства красно-белые по разу выиграли чемпионат страны, Кубок и Суперкубок России; клуб переехал на новый стадион «Открытие Банк Арена».

В новом сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» в шести матчах набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче команда встретится с воронежским «Факелом».

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