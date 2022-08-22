В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных Заболотного и Кучаева

В московском ЦСКА рассказали о состоянии нападающего Антона Заболотного и полузащитника Константина Кучаева, ранее получивших повреждения.
У 31-летнего Заболотного диагностировано повреждение акромиально-ключичного сочленения.
Окончательная тактика лечения нападающего будет определена после оценки эффективности стартовой терапии в течение ближайших пяти-семи дней.
Также комплексная стартовая терапия в ближайшие несколько дней ожидает 24-летнего Кучаева. После её окончания будут определены сроки лечения футболиста.
В матче 6-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (4:2) Заболотный появился на поле на 67-й минуте, но уже на 84-й был заменён: игрок неудачно приземлился на плечо. Кучаев получил повреждение перед началом игры с грозненцами, в стартовом составе его заменил Иван Обляков.
- 22 августа 2022
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