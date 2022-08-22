Женская команда «Краснодара» проиграла «Чертаново», пропустив на 95-й минуте

В перенесённом матче 1-го тура женской Суперлиги «Чертаново» принимало «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Арена Чертаново» в Москве и завершилась победой хозяек поля со счётом 2:1.



На седьмой минуте встречи счёт открыла полузащитница «Краснодара» Полина Органова. На 29-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота краснодарской команды, который успешно реализовала футболистка «Чертаново» Юлия Бессолова. В компенсированное время встречи Бессолова оформила дубль и принесла «Чертаново» победу.



«Чертаново» в 17 матчах набрало 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице женской Суперлиги сезона 2022 года. «Краснодар» (20) — на пятом месте. Лидером соревнований является женская команда «Зенита» (43).