Женская команда «Краснодара» проиграла «Чертаново», пропустив на 95-й минуте
Поделиться
В перенесённом матче 1-го тура женской Суперлиги «Чертаново» принимало «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Арена Чертаново» в Москве и завершилась победой хозяек поля со счётом 2:1.
На седьмой минуте встречи счёт открыла полузащитница «Краснодара» Полина Органова. На 29-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота краснодарской команды, который успешно реализовала футболистка «Чертаново» Юлия Бессолова. В компенсированное время встречи Бессолова оформила дубль и принесла «Чертаново» победу.
«Чертаново» в 17 матчах набрало 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице женской Суперлиги сезона 2022 года. «Краснодар» (20) — на пятом месте. Лидером соревнований является женская команда «Зенита» (43).
Комментарии
- 22 августа 2022
-
20:47
-
20:41
-
20:36
-
20:35
-
20:34
-
20:20
-
20:14
-
20:09
-
20:04
-
19:54
-
19:46
-
19:46
-
19:26
-
19:24
-
19:07
-
19:01
-
18:51
-
18:29
-
18:19
-
18:10
-
18:08
-
18:04
-
17:55
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:20
-
17:19
-
17:12
-
16:50
-
16:46
-
16:39
-
16:25
-
16:24
-
16:10
Партнерский контент