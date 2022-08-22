Хавбек «Ахмата» Трошечкин: с ЦСКА было сложнее играть, чем с «Зенитом»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин сравнил игры своей команды с московским ЦСКА (2:4) и санкт-петербургским «Зенитом» (0:0).

«С кем сложнее было играть? С «Зенитом» или ЦСКА? С «Зенитом» мы играли дома, и болельщики помогали нам, это влияло на игру. Думаю, что с ЦСКА посложнее было играть. Чем удивил ЦСКА? Ничем, просто сложно было играть против них», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Полузащитник выходил в стартовом составе «Ахмата» во всех шести матчах нового сезона, забил два мяча и отдал две голевые передачи. 26-летний Трошечкин перешёл в стан грозненцев из «Химок» в феврале этого года. Ранее он также выступал за «Ростов», курский «Авангард», «Тосно», воронежский «Факел».