Хавбек «Ахмата» Трошечкин: с ЦСКА было сложнее играть, чем с «Зенитом»
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин сравнил игры своей команды с московским ЦСКА (2:4) и санкт-петербургским «Зенитом» (0:0).
«С кем сложнее было играть? С «Зенитом» или ЦСКА? С «Зенитом» мы играли дома, и болельщики помогали нам, это влияло на игру. Думаю, что с ЦСКА посложнее было играть. Чем удивил ЦСКА? Ничем, просто сложно было играть против них», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Полузащитник выходил в стартовом составе «Ахмата» во всех шести матчах нового сезона, забил два мяча и отдал две голевые передачи. 26-летний Трошечкин перешёл в стан грозненцев из «Химок» в феврале этого года. Ранее он также выступал за «Ростов», курский «Авангард», «Тосно», воронежский «Факел».
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