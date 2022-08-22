«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: Санчо открыл счёт

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. К 18-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо. После нескольких передач в касание мяч оказался в центре штрафной, где Санчо разобрался с хавбеком «Ливерпуля» Джеймсом Милнером, после чего пробил в угол ворот.

«Ливерпуль» в двух матчах набрал два очка и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (0) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Арсенал», набравший в трёх матчах девять очков.