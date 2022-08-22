«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: Рашфорд упрочил преимущество хозяев

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. К 56-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

На 53-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд упрочил преимущество хозяев в счёте. Форвард манкунианцев Антони Марсьяль с центра поля сделал передачу на ход Рашфорду, который ворвался в штрафную и пробил мимо вратаря в ближний угол ворот.

«Ливерпуль» в двух матчах набрал два очка и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (0) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Арсенал», набравший в трёх матчах девять очков.