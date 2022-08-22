Ракицкий удалён в матче «Адана Демирспор» — «Фенербахче»
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В эти минуты в матче 3-го тура турецкой Суперлиги сезона-2022/2023 «Фенербахче» (Стамбул) играет с клубом «Адана Демирспор» (Адана). Встреча проходит на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Российский нападающий Артём Дзюба забил гол в дебютном матче за «Адана Демирспор».
Защитник «Адана Демирспор» Ярослав Ракицкий получил прямую красную карточку на 83-й минуте. Бывший игрок «Зенита» грубо влетел в голеностоп нападающего соперника Диего Росси, и после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Абдулкадир Битиген принял решение удалить Ракицкого.
К 90-й минуте встречи счёт — 4:2 в пользу «Фенербахче». Нападающий Артём Дзюба и защитник Ярослав Ракицкий появились на поле с первых минут.
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