«Дайте тен Хагу новый контракт!» Линекер – о победе «МЮ» над «Ливерпулем»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, ныне являющийся экспертом на британском телевидении, с иронией отреагировал на первую победу нидерландца Эрика тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед», которая пришлась на встречу третьего тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:1).
«Эрик у руля. Дайте ему новый контракт!» — гласит публикация Линекера в «Твиттере».
Гарри также оценил каждый из забитых мячей футболистов «манкунианцев» — о голе Джейдона Санчо он написал следующее: «Просто превосходный гол Санчо! Регулярно видел такое великолепие в «Боруссии». На забитый мяч Рашфорда он отреагировал так: «Великолепное завершение от Маркуса!»
Напомним, Эрик стартовал у руля «Манчестер Юнайтед» с двух поражений кряду в английской Премьер-лиге – от «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2) и от «Брентфорда» (0:4). Благодаря этой победе над «Ливерпулем» команда сумела подняться с последнего места в турнирной таблице на 14-ю позицию.
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