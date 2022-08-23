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Тен Хаг отметился историческим достижением для тренеров «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг отметился историческим достижением для тренеров «Манчестер Юнайтед»
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52-летний нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вписал своё имя в историю клуба, отметившись необычным статистическим достижением после победы в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:1). Об этом сообщает OptaJoe в «Твиттере».

Как отмечает источник, тен Хаг стал первым тренером «Манчестер Юнайтед», добившимся своей первой в истории победы с клубом в матче против «Ливерпуля».

Напомним, Эрик стартовал у руля «Манчестер Юнайтед» с двух поражений кряду в английской Премьер-лиге – от «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2) и от «Брентфорда» (0:4). Благодаря этой победе над «Ливерпулем» команда сумела подняться с последнего места в турнирной таблице на 14-ю позицию. В следующем туре соперником «манкунианцев» станет «Саутгемптон», матч пройдёт в субботу, 27 августа.

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