Луческу пожаловался на отсутствие трансферов у киевского «Динамо» перед игрой с «Бенфикой»

77-летний румынский наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о предстоящей ответной игре плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА с португальской «Бенфикой».

«Как готовились к ответной игре с «Бенфикой» после поражения в первом матче? Они играют в хороший футбол, организованно, с хорошими комбинациями. «Бенфика» провела множество поединков в квалификации Лиги чемпионов и во внутреннем чемпионате. Наш соперник находится в хорошей позиции, и я не могу сказать, кто лучше. Все футболисты опытные и высокого международного уровня – Жилберт, Жоау Мариу, Гримальдо – у них высокий потенциал. Рафа Силва, пожалуй, самый лучший, и для меня сюрприз, что в течение всего этого времени он находится в Лиссабоне, ведь он мог бы играть в большом клубе в другой стране.

Как планируем забить три мяча для прохода? Не три, а два гола и играть дополнительное время, как мы уже привыкли играть последние два матча на выезде в Лиге чемпионов. На данный момент лиссабонская команда подготовлена гораздо лучше, чем мы. Будем стараться показать хорошую игру в преддверии старта чемпионата Украины. Увидим, что получится. Уверен, завтра на трибунах будет отличная атмосфера, придёт много болельщиков. «Бенфика» – лучшая команда в Португалии и будет играть на самом высоком уровне. А у нас очень молодые игроки, мы не смогли провести трансферы, футболисты больше двух месяцев не видят свои семьи, потому что они живут далеко от них», — приводит слова Луческу ua.tribuna.com.

Напомним, «Бенфика» примет киевское «Динамо» в рамках матча квалификации Лиги чемпионов уже сегодня, во вторник, 23 августа. Начало матча – 22:00 мск. Первый матч завершился поражением киевлян со счётом 0:2.