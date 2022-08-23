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Навас: в России был хороший контракт. В Испании так платили «Реал», «Барса» и «Атлетико»

Навас: в России был хороший контракт. В Испании так платили «Реал», «Барса» и «Атлетико»
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Бывший испанский защитник Сесар Навас вспомнил годы выступлений в России. 42-летний спортсмен с 2009 по 2017 год выступал в составе «Рубина» и «Ростова».

«Когда я приехал в Россию, в Премьер-Лиге было 6-7 команд с большими бюджетами. В Испании только четыре клуба могли достичь таких показателей. После кризиса 2008 года в Европе испанским футбольным клубам пришлось несладко. Не буду скрывать: основной причиной моего перехода в «Рубин» был очень хороший контракт. Важно было то, что они были действующими чемпионами России, играли в Лиге чемпионов, но главное, повторюсь, что я подписал хороший контракт. В то время в Испании такие суммы платили только «Реал», «Атлетико» или «Барселона».

Но также правда, что за время моего пребывания в Казани или Ростове мне поступали более интересные финансово предложения. Но я решил остаться в России. Мне было очень приятно жить в Казани и Ростове. Это прекрасный опыт. Никогда не думал, что буду столько лет счастлив в России», — сказал Навас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сесаром Навасом читайте здесь:

«Как в России платили только три клуба Испании». Интервью с легендой РПЛ Навасом «Как в России платили только три клуба Испании». Интервью с легендой РПЛ Навасом
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