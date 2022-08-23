«Смысл? В России же ценят». Сесар Навас — об отсутствии российских футболистов в Испании

Бывший футболист «Ростова» и «Рубина» Сесар Навас объяснил причину отсутствия российских футболистов в испанских клубах.
«Думаю, что русский футболист хорошо зарабатывает в России, а где лучше играть, чем дома? Они получают неоправданно много?
Лимит на легионеров повышает ценность российских игроков. Талантливому футболисту в такой ситуации сложно решиться на отъезд из страны. Смысл? Его же и здесь ценят», — сказал Навас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
42-летний Навас — воспитанник мадридского «Реала», но за «сливочных» защитник не провёл ни матча. В Испании Сесар играл за «Малагу», «Химнастик» и «Расинг». С 2009 по 2019 год Навас играл в России, после чего завершил игровую карьеру.
Отметим, что во второй команде «Вильярреала» играет полузащитник Никита Иосифов, а за команду третьей лиги Испании «Культураль Леонеса» форвард Николай Обольский.
Полное интервью с Сесаром Навасом читайте здесь:
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