Эменике: Дзюбе подходит турецкая лига, там не обращают внимания на возраст

Бывший нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике прокомментировал переход Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор». Нигериец сам достаточно долгое время выступал в чемпионате Турции. По его мнению, Дзюбе подходит эта лига, так как в ней предпочитают силовой футбол и не обращают внимания на возраст.
«Дзюба хороший парень и отличный футболист, который прекрасно обращается с мячом. Турецкая лига отлично ему подходит, в ней предпочитают силовой футбол. Игроки такого плана, как Дзюба, очень важны для команд Суперлиги. Клубы не обращают внимания на возраст – будь то «Галатасарай», «Фенербахче» или «Бешикташ». Если Дзюба хорошо себя проявит, его вполне могут пригласить в один из ведущих клубов Турции.
Голы в Турции будут даваться сложно, потому что защитники будут плотно опекать, но я в него верю», – сказал Эммануэль Эменике в эфире телеканала «Матч».
- 23 августа 2022
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