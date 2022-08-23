Эменике: Дзюбе подходит турецкая лига, там не обращают внимания на возраст

Бывший нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике прокомментировал переход Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор». Нигериец сам достаточно долгое время выступал в чемпионате Турции. По его мнению, Дзюбе подходит эта лига, так как в ней предпочитают силовой футбол и не обращают внимания на возраст.

«Дзюба хороший парень и отличный футболист, который прекрасно обращается с мячом. Турецкая лига отлично ему подходит, в ней предпочитают силовой футбол. Игроки такого плана, как Дзюба, очень важны для команд Суперлиги. Клубы не обращают внимания на возраст – будь то «Галатасарай», «Фенербахче» или «Бешикташ». Если Дзюба хорошо себя проявит, его вполне могут пригласить в один из ведущих клубов Турции.

Голы в Турции будут даваться сложно, потому что защитники будут плотно опекать, но я в него верю», – сказал Эммануэль Эменике в эфире телеканала «Матч».