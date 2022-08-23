Дзюба и Оздоев покоряют Турцию! Но чемпионства от них ждать не стоит

За чемпионатом Турции в этом сезоне российские болельщики будут следить пристально. Ещё бы — ведь в Суперлигу перебрались Артём Дзюба и Магомед Оздоев, а Фёдор Кудряшов уже давно обитает в этом турнире. Изучаем прогнозы букмекеров на успехи россиян в Турции.

Дзюба стал лучшим игроком «Адана Демирспор» в матче с «Фенербахче».

Дзюба – забьёт 10 голов и поборется за еврокубки

Эпопея с переходом Дзюбы в Турцию завершилась подписанием с клубом «Адана Демирспор». Да, Артёму уже 34, но для Турции это не возраст: здесь играют на самом высоком уровне и в 37, и даже в 40 лет.



Прямо сейчас поставить на чемпионство «Адана Демирспор» можно с коэффициентом 15.00. Букмекеры ставят этот клуб на шестое место в своём раскладе. За чемпионство побороться будет сложно, но за еврокубки — точно по силам. Состав у команды интересный: тут и Ярослав Ракицкий, и Гёкхан Инлер, и поигравший во Франции и Англии Генри Оньекуру, и исландец Биркир Бьярнасон, и Юнес Бельханда.

Ну и Марио Балотелли, разумеется. Скандальный итальянец тоже имеет контракт с «Адана Демирспор». Правда, говорят, что СуперМарио скоро покинет Турцию, долго сидеть на одном месте Балотелли не привык.

Забил в пустые, обидел партнёра и снёс вратаря. Как Дзюба дебютировал в Турции.

Принимают ставки и на то, сколько Дзюба забьёт в Турции. Букмекеры установили планку на отметке в 11 мячей. Если вы хотите поставить на то, что россиянину покорится эта отсечка, то можете сделать ставку с коэффициентом 1.80, а обратный исход идёт за 1.95.

Пирло даёт карт-бланш Оздоеву

Другой россиянин – Магомед Оздоев – в межсезонье пополнил состав клуба «Фатих Карагюмрюк». Эта команда интересна в первую очередь тем, что тренирует её Андреа Пирло. Но и вспомнить РПЛ Магомеду будет с кем: в заявке клуба есть экс-армейцы Джанер Эркин и Ахмед Муса.

В своей селекции Пирло, что логично, делает ставку на итальянцев, но у Оздоева тоже есть карт-бланш. По крайней мере, в двух первых матчах Магомед выходил в стартовом составе. Играл без блеска, но и не проваливался. Правда, для команды обе игры завершились грустно: два поражения и восемь пропущенных голов.

«Адана Демирспор» лишился лидерства в чемпионате Турции после дебюта Дзюбы.

У Андреа Пирло работы — непочатый край. Поставить на чемпионство «Фатиха» можно с коэффициентом 75.00. По оценке аналитиков, команда должна занять место в середине таблицы, в районе 9-12-й строчки.

Кудряшов и его команда разгромили чемпиона

Ну а старожил турецкого первенства – Фёдор Кудряшов – продолжает выступления за «Антальяспор». И его клуб в минувшие выходные задал трёпку чемпиону из «Трабзонспора». 5:2 – разгром. Правда, два последних гола команда из Антальи забила на последних секундах встречи, когда соперник побежал спасать матч.

В трех матчах у «Антальяспора» шесть очков, а Кудряшов провёл все матчи от звонка до звонка. В целом же букмекеры ставят клуб на одну планку с «Фатих Карагюмрюк» — такой же коэффициент на чемпионство – 75.00.

Кто в фаворитах турнира?

Если же говорить о главных претендентах на победу в Суперлиге, то букмекеры ставят на первое место «Трабзонспор», даже несмотря на поражение 2:5 в последней игре. Поставить на действующего чемпиона можно с коэффициентом 3.70.



За 4.50 можно поставить на «Фенербахче», а за 6.50 – на «Галатасарай». Наконец, шансы «Бешикташа» оценили коэффициентом 8.50.



Как видите, предсказать чемпиона в турецкой лиге очень сложно. Может быть, и Дзюба с Оздоевым сыграют важную роль в борьбе за золото? Будем следить. Удачных ставок!

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