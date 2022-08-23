Колосков: Дзюба не забил гол в дебютном матче, а добил мяч в пустые — это не заслуга
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков не считает весомой заслугой гол 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в дебютном матче за турецкий клуб «Адана Демирспор». Напомним, российский форвард отличился во встрече с «Фенербахче» (2:4).
«Во-первых, что есть Дзюба, что его нет — мне всё равно. Меня эта фигура не интересует. Во-вторых, он не забил гол, а добил мяч, который пересекал линию ворот — это не заслуга. В-третьих, какой он лидер? Как я прочитал отчёт, он там ничем не отметился. Он давно вышел из возраста, когда может быть лидером. Дзюба будет в Турции средним игроком, будет играть, но ничего выдающегося он там не сделает», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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