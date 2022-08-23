Ветеран «Торпедо» Никонов: двумя ногами и руками за, чтобы китайцы купили клуб

Бывший игрок «Торпедо» Вадим Никонов отреагировал на информацию о возможной продаже московского клуба китайскому банку.
«Дай бог, чтобы купили. Я двумя руками и ногами за то, чтобы кто-то — хоть и китайцы — купил и сделал падшую в неизвестность команду, которой нужна материальная помощь. Болельщики «Торпедо» и те, кто там играл, молятся за это предложение. Клуб рабочий.
Я просто аплодирую китайцам. Какими бы они ни были, но будет какой-то прорыв и сдвиг. Как можно было Бородюка убрать? Дайте половину бюджета любой команды РПЛ «Торпедо» — всё пойдёт как по маслу», — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Торпедо» набрало одно очко за шесть матчей и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.
- 23 августа 2022
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