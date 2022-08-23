Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: китайский банк рассматривает вариант покупки «Торпедо»

Источник: китайский банк рассматривает вариант покупки «Торпедо»
Комментарии

Один из китайских банков рассматривает возможность приобретения футбольного клуба «Торпедо», информирует телеграм-канал «Раздевалка».

Ранее в эфире телеканала «Матч» юрист Александр Добровинский заявил, что один из китайских банков рассматривает возможность покупки серьёзного футбольного клуба из Москвы. Юрист не имел достоверной информации о том, какой именно столичный клуб интересен китайским инвесторам, поэтому предположил, что это может быть «Спартак».

Напомним, в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Торпедо» набрало одно очко за шесть матчей и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны санкт-петербургский «Зенит» (14). Второе и третье места делят «Спартак» и ЦСКА – у команд по 13 очков.

«Семейный бизнес». Как в 23 года стать спортивным директором клуба РПЛ «Семейный бизнес». Как в 23 года стать спортивным директором клуба РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022