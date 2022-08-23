Источник: китайский банк рассматривает вариант покупки «Торпедо»

Один из китайских банков рассматривает возможность приобретения футбольного клуба «Торпедо», информирует телеграм-канал «Раздевалка».

Ранее в эфире телеканала «Матч» юрист Александр Добровинский заявил, что один из китайских банков рассматривает возможность покупки серьёзного футбольного клуба из Москвы. Юрист не имел достоверной информации о том, какой именно столичный клуб интересен китайским инвесторам, поэтому предположил, что это может быть «Спартак».

Напомним, в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Торпедо» набрало одно очко за шесть матчей и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны санкт-петербургский «Зенит» (14). Второе и третье места делят «Спартак» и ЦСКА – у команд по 13 очков.