Мхитарян рассчитывает восстановиться после травмы к матчу «Интера» с «Миланом»

33-летний армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассчитывает полностью восстановиться после травмы в течение нескольких недель. Об этом сообщает Calciomercato.com.
Как отмечает источник, Генрих не сможет помочь «Интеру» в предстоящей игре третьего тура чемпионата Италии с «Лацио», всё более вероятным становится его возможное появление на матч с «Кремонезе» через тур. Таким образом, хавбек рассчитывает подойти в полной готовности к дерби с «Миланом» в пятом туре, которое пройдёт 3 сентября.
Напомним, 33-летний армянский полузащитник присоединился к «нерадзурри» в прошлом месяце на правах свободного агента, покинув «Рому» на правах свободного агента. Мхитарян вышел со скамейки запасных в первом матче сезона «Интера» с «Лечче» (2:1), сыграв 33 минуты. За этот временной отрезок на поле он получил травму подколенного сухожилия, что вынудило его досрочно завершить встречу.
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