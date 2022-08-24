«Лестер» отверг новое предложение «Челси» по Фофана и перевёл игрока в молодёжную команду
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Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс подтвердил информацию СМИ о том, что клуб отверг очередное предложение лондонского «Челси» по 21-летнему французскому защитнику Уэсли Фофана.
«Мы получили ещё одно новое предложение по Фофана. Сейчас игрок тренируется с командой до 23 лет после того, как не явился на тренировку на прошлой неделе», — приводит слова Роджерса журналист The Athletic Роб Таннер в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что последнее предложение «Челси» по игроку составило € 83 млн. Фофана перешёл в «Лестер» из «Сент-Этьена» в октябре 2020 года за € 35 млн. С тех пор защитник в 50 матчах забил один гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
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