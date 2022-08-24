В УЕФА отреагировали на создание рабочей группы по вопросу включения крымских клубов в ФНЛ

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказались о создании делегации Футбольной национальной лиги, которая намерена посетить Крым для того, чтобы оценить готовность клубов с полуострова к интеграции в чемпионат России по футболу.
«Известно ли в УЕФА о том, что ФНЛ создала рабочую группу для проверки готовности крымских клубов к участию в турнире? Убедительно просим вас ознакомиться с решением, принятым исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года: в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС) с 1 января 2015 года, регион признан «особой зоной» до дальнейшего уведомления», — цитирует пресс-службу УЕФА издание ТАСС.
- 24 августа 2022
-
06:11
-
05:21
-
05:16
-
04:57
-
04:53
-
04:36
-
04:23
-
03:58
-
03:54
-
03:46
-
03:36
-
03:32
-
03:18
-
02:57
-
02:52
-
02:35
-
02:19
-
02:15
-
02:04
-
01:56
-
01:38
-
01:36
-
01:21
-
01:18
-
00:54
-
00:53
-
00:35
-
00:33
-
00:01
-
00:00
- 23 августа 2022
-
23:52
-
23:47
-
23:43
-
23:30
-
23:30