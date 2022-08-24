В УЕФА отреагировали на создание рабочей группы по вопросу включения крымских клубов в ФНЛ

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказались о создании делегации Футбольной национальной лиги, которая намерена посетить Крым для того, чтобы оценить готовность клубов с полуострова к интеграции в чемпионат России по футболу.

«Известно ли в УЕФА о том, что ФНЛ создала рабочую группу для проверки готовности крымских клубов к участию в турнире? Убедительно просим вас ознакомиться с решением, принятым исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года: в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС) с 1 января 2015 года, регион признан «особой зоной» до дальнейшего уведомления», — цитирует пресс-службу УЕФА издание ТАСС.